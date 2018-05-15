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, ile yollarını ayırdı

Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 17:09
Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yollarını ayırdı

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine ve ekibine, gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederiz. Tüm ekibe, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileriz." diye konuştu.

Başkan Cavcav, Spor Toto Süper Lig'deki son maçlarında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte, takımımızı sezonun son haftasındaki Bursaspor maçına, altyapı antrenörümüz Sezai Yıldırım hazırlayacak ve karşılaşmada takımın başında sahaya çıkacak." ifadesini kullandı.

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Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yollarını ayırdı
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