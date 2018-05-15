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: İnşallah Süper Lig’e çıkacağız

Teknik Direktörü , Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek Play-Off finaline çıkmayı garantiledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Finali hak ettiklerini belirten Altıparmak "İnşallah cumartesi günü kutlamanın en büyüğünü yapıp Süper Lig’e çıkan takım olacağız." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 18:40
Mehmet Altıparmak: İnşallah Süper Lig’e çıkacağız

Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek 2 maç sonunda Play-Off Finali'ne yükselmeyi başaran BŞB Erzurumspor'da Teknik Direktör , "İnşallah Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u 4-3 mağlup eden , ikinci maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenerek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Çok mutluyuz. Çok istediğimiz, arzu ettiğimiz finali yakaladık. Emeği geçen herkese, en büyük emeği olan futbolculara teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar ne istediysek uyguladılar. İlk maçta galip gelmek çok önemliydi.

Rakibin özellikle gol atmaya ihtiyacı vardı. Nasıl oynayacaklarını bilerek önlemlerimizi aldık. Çok istediğimiz galibiyeti elde ettik. Bizim için tesadüf olmadı. Bunu çok hak etmiştik. 7-8 haftalık çıkışımızla finali hak etmiştik. Burada 90 kişi de olsa bizimle olan taraftarlarımıza, bütün sevdiklerimize, başkana, personele, herkese finalimiz hayırlı olsun. İnşallah cumartesi günü kutlamanın en büyüğünü yapıp Süper Lig'e çıkan takım olacağız" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Altıparmak: İnşallah Süper Lig’e çıkacağız
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