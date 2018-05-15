Spor Toto 1. Lig Play-off'unda final 19 Mayıs'ta

Spor Toto 1'inci Lig'de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.

Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3, ikinci maçta ise 2-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final müsabakası 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.