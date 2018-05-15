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Play-off'unda final 19 Mayıs'ta

ile BŞB Erzurumspor arasında oynanacak ve Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final müsabakası 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 22:32
Spor Toto 1. Lig Play-off'unda final 19 Mayıs'ta

Spor Toto 1'inci Lig'de bugün tamamlanan play-off yarı final müsabakaları sonucunda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor finale yükselmeyi başaran takımlar oldu.

Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise Ümraniyespor'u ilk maçta 4-3, ikinci maçta ise 2-1 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final müsabakası 19 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

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Spor Toto 1. Lig Play-off'unda final 19 Mayıs'ta
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