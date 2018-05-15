Ümraniyespor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor, ilk maçta 4-3 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Ümraniyespor - Erzurumspor maçı beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.
Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirildikten sonra play-off maçlarında kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk kez 1. Lig play-off maçlarında kullanıldı.
Büyükşehir Belediyespor-Erzurumspor maçında uygulanan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 62. dakikada Ümraniyesporlu futbolcu Merthan Açıl'ın eline değen topa itiraz üzerine penaltı kazanmıştı. Atışı kullanan Mert Nobre, takımının 4-2 öne geçirmişti.