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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanşında , Büyükşehir Belediye 'u konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:49
Ümraniyespor - Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor, ilk maçta 4-3 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 16.00'da başlayacak. Ümraniyespor - Erzurumspor maçı beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.
-Büyükşehir Belediye karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

VAR SİSTEMİ ÇEVRİM İÇİ OLARAK İLK KEZ KULLANILDI

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirildikten sonra play-off maçlarında kullanılmasına karar verilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk kez 1. Lig play-off maçlarında kullanıldı.

Büyükşehir Belediyespor-Erzurumspor maçında uygulanan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 62. dakikada Ümraniyesporlu futbolcu Merthan Açıl'ın eline değen topa itiraz üzerine penaltı kazanmıştı. Atışı kullanan Mert Nobre, takımının 4-2 öne geçirmişti.

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