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'da dönemi sona erdi

Milli futbolcu 'un formasını giydiği , İngiliz teknik adam ile yollarını ayırdığını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 13:48
Everton'da Sam Allardyce dönemi sona erdi

Milli futbolcu 'un formasını giydiği ekiplerinden , İngiliz teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, altı aydır teknik direktörlük koltuğunda oturan 63 yaşındaki Allardyce'ın görevine son verildiği belirtildi.

Kasım ayında Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından göreve gelen Allardyce, çıktığı 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

Puan cetvelinde 13. sırada aldığı Everton ile sezonu 8. sırada bitiren İngiliz teknik adamın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

İngiliz basını ise, Everton yönetiminin Watford'u çalıştıran Portekizli Marco Silva'yı takımın başına getirmek istediğini yazdı.

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Everton'da Sam Allardyce dönemi sona erdi
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