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, maçına hazırlanıyor

, 'in 34. haftasında oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını bugün 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 18:23
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor

'in 34'üncü ve son hafta maçında ile cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor
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