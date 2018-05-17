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'dan ve 'ye para cezası

() (), 'a 375 bin, 'ye ise 290 bin lira para cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 19:23
PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

'den yapılan açıklamada, 'nın 'a, 'in 33. haftasında deplasmanda yaptığı karşılaşmasında taraftarının neden olduğu disiplin ihlalleri nedeniyle toplamda 375 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, 'ye ise deplasmandaki karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların neden olduğu ihlallerden dolayı 290 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

PFDK'nın 'ye 125 bin, 'a 30 bin, 'a 25 bin, Aytemiz Alanyaspor'a 10 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Disiplin kurulunun ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe, , , Atiker Konyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki karşılaşma için bloke ettiği belirtildi.

Öte yandan aynı ihlallerin tekrar yapılması durumunda, takımların seyircisiz oynama cezası alması söz konusu.

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PFDK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası
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