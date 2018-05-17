Sergen Yalçın, Konyaspor'da kalmak istiyor

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde yönetimle oturup konuşacaklarını söyledi. Henüz yönetimle bir görüşme yapmadıklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Herhalde önümüzdeki üç beş güne kadar yaparız. Bu görüşmeden sonra nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyorum. Sonuçta bir göreve başlayacaksak kendi istediğimiz takımı kurmak isteriz. Konyaspor'a yakışacak... Yakışacak derken yanlış anlaşılmasın. Son dönemde ne yapsak ne desek yanlış anlaşılıyor. Herkes bir şeyleri kendine alıyor. Ne sevinebiliyoruz ne üzülebiliyoruz ne isyan edebiliyoruz. Yani daha güçlü daha sağlıklı bir kadro Konyaspor için daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha güçlü bir kadro derken bu kadroda fena bir kadro değil ama Türkiye Kupası'nı almış, Süper Kupa'yı kazanmış bir Konyaspor'dan her zaman beklenti daha yukarılarda olacaktır diye düşünüyorum. Onun için o beklentiye cevap verecek bir kadro yapılandırılması olursa burada herkes için çok daha rahat olur" dedi.

HEP ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞTIM

Bugüne kadar hep zor şartlar altında olan takımlarda çalıştığını belirten Yalçın, "Ligde bu pozisyonu oynamak çok zor. Çünkü ben aynı seviye kulüplerde çalıştım. Aynı seviye derken yine yanlış anlaşılmasın. Biz hep zor şartlarda çalıştık. Küme düşme hattında olan takımlarda çalıştık. Hep son bir hafta kala, son hafta, iki hafta kala kümede kalma maçları oynadık. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Konyaspor büyük bir kulüp. Önemli bir camia. Stadı, tesisleri her şeyi güzel olan bir camia. Yapılanması da güzel, organize bir şehir. Bu sorunları bir daha yaşamasın diyorum. İnşallah bundan sonraki sezonlar çok daha iyi yerlerde olan bir Konyaspor ortaya çıkar" diye konuştu.

"TABİİ Kİ BURADA KALMAK İSTERİZ"

Şartlar uygun olursa Konyaspor'da kalabileceğini ifade eden Yalçın, "Neden kalmayalım. Biz zor dönemde görevi başladık. Yönetimle bir görüşme yapacağız önümüzdeki sezonla ilgili. Tabii ki biz kalmak isteriz. Konyaspor tabii ki çok önemli bir camia. Türkiye de çalışılabilecek büyük takımlardan sonra en önemli camialardan bir tanesi Konyaspor. Bizim için herhangi bir sorun yok. Hem önce takımsal anlamda konuşmamız lazım hemde yeni kontratımız. Bunlar iki farklı konu. Bunlarla ilgili yönetimimizle görüşeceğiz. Şartlarımız uygunsa eğer anlaşabilirsek çünkü takımsal durum daha önemli benim için. İyi bir takım kurmak isteriz biz. Güçlü bir takım kurmak isteriz. Konyaspor'un yukarılara doğru oynamasını isteriz. Onları daha henüz yönetimle görüşmedik. O yüzden kendi kafama göre yorum yapmak istemem. Yanlış anlaşılabilir. O yüzden görüşeceğiz, oturacağız, konuşacağız. Neden olmasın. Şartlarımız uygun olursa oturup konuşuruz anlaşırız bir sorun olmaz" şeklinde konuştu.

"KONYASPOR'DA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Konyaspor'da çalışmak istediğini belirten Sergen Yalçın, "Bu arz talep meselesi. Ben tabi Konyaspor'da çalışmak isterim. Neden çalışmak istemeyim. Burası güzel ve organize bir şehir. Burada çalışmamak için herhangi bir sebep yok. Geldiğimizde elimde sabit bir kadro vardı. Biz sabit kadroyla devam ettik. Ben transfer yapmadım. Oyuncu da almadım. Elimize ne verdilerse biz onunla alabileceğimizin maksimumunu almaya çalıştık. Biz de tabi kaldığımız zaman doğal olarak kendi kadromuzu kurmak isteyeceğiz. Kendi başarılı olabileceğimiz, Konyaspor'u yukarılara taşıyabileceğimiz kadroyu kurmak isteyeceğiz. O yüzden bunlar iki aşamalı konuşmalar. Hem takım anlamında hemde kontrat anlamında yönetimle oturup konuşacağız. Şartlar uygun olursa neden kalmayalım" dedi.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Şampiyonluk yarışı için üç tane takım var. Doğal olarak hepsi kazanmak isteyecek. Biz de deplasmanda bunlarda biri olan Fenerbahçe'yle oynayacağız. Biz de çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Diğer maçlarda nasıl oynuyorsak aynı şekilde çıkıp oynayacağız. Biz kümede kaldığımız için çok mutluyuz. Zafer sarhoşu gibiyiz. Bu zorlu sürecin ardından biraz nefes almak bize çok iyi geldi. Psikolojik anlamda çok sıkıntı yaşadık. Saha içinde, kulübede soyunma odasında çok sıkıntılar yaşadık. Tabii ki mutluyuz. Son maçımıza çıkıp oynayacağız. Bundan önceki maçlarda nasıl oynuyorsak bunu da öyle oynayacağız" ifadelerini kullandı.