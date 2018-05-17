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, dünya sıralamasındaki yerini korudu

dünya klasmanında , 37. sırada yer aldı - 'nın son sahibi Almanya, liderliğini sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 14:26
Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu

Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip ay-yıldızlılar, 37. sırada yer aldı.

FIFA 'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Almanya1544-
2Brezilya1384-
3Belçika1346-
4Portekiz1306-
5Arjantin1254-
6İsviçre1179-
7Fransa1166-
8İspanya1162-
9Şili1146-
10Polonya1128-


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Türkiye, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu
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