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15 yıl sonra 'de bir ilk!

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçından 27'sini , 11'ini kazandı. İki ekip 'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 11:19
15 yıl sonra İzmir'de bir ilk!

Lider ile , 'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında 'da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İZMİR'DE 15 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile 'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Öte yandan iki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

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15 yıl sonra İzmir'de bir ilk!
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