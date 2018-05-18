15 yıl sonra İzmir'de bir ilk!

Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27'sini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İZMİR'DE 15 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir'de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında İzmir'deki son lig maçı, Göztepe'nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı'nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Öte yandan iki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.