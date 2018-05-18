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Asamoah'tan 'a "veda" mesajı

ile sözleşmesi sona eren Ganalı milli futbolcu , kariyerine başka bir kulüpte devam edecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 12:22
Asamoah'tan Juventus'a veda mesajı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden ile sözleşmesi bu sezon sona eren Ganalı milli futbolcu , başka bir kulüpte kariyerine devam edeceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından ayrılık mesajı yayınlayan Asamoah, Juventus'un yeni sözleşme teklifinde bulunmasına rağmen kariyerine farklı bir takımda devam etmeye karar verdiğini duyurdu.

Takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve taraftara teşekkür eden 29 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte Juventus'a karşı oynamak kesinlikle dayanılmaz olacak. Ancak sadece ailemin çıkarlarını düşünerek bu yönde bir karar almak zorunda kaldım. Umarım taraftarımız bu durumu anlayabilir ve kabul edebilir." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, 'ın uzun zamandır transfer listesinde yer alan Kwadwo Asamoah'ın, ile anlaştığı öne sürüldü.

Gana Milli Takımı'nda 69 maça çıkan Asamoah, geçen sezon Juventus formasıyla ligde 19 maçta süre aldı.

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Asamoah'tan Juventus'a "veda" mesajı
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