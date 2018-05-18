Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gençlerbirliği, ligin son haftasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren gol 15. dakikada Petar Skuletic'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

15. dakikada Marco'nun kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batalla, kaleci Taha'yı geçti ve vurduğu şutta savunma topu uzaklaştırdı. Top bu sefer Sinan'ın önünde kaldı, altı pas üzerinde ve bomboş kale yakalayan Sinan'ın vurduğu şutta savunma kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARI



52. dakikada Sessegnon'un kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.



58. dakikada Marco'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Muhammed soluna yatarak topu güçlükle çeldi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Abdullah Bora Özkara xx

Gençlerbirliği: Taha xx, Yıldırım xx, Luccas xx, Alper xx, Mehmet xx, Skuletic xx (Murat Duruer dk. 46 xx), Zeki xx, Rahmetullah xx (İlker Karakaş dk. 75 x), Manu xx (İssah dk. 63 xx), Marco xx, Sessegnon xx

Teknik Direktör: Sezai Yıldırım

Yedekler: Numan Soysal, Sergey Politevich, Diallo Guidileye, Abdul Khalili

Bursaspor: Muhammed xx, Emre xx (Çağatay Yılmaz dk. 72 x), Ertuğrul xx (Onur Atasayar dk. 46 xx), Batalla xx (Muhammed Sarıkaya dk. 85 ?), Sinan xx, Faty xx, Furkan xx, Rüşü xx, Yusuf xx, Agu xx, Burak xx

Teknik Direktör: Mustafa Er

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Alper Ademoğlu