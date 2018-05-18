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: önemli bir oyuncu olacak

Teknik Direktörü , 'in 34. haftasında Osmanlıspor'u evinde 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, takımının ilk golünü atan 18 yaşındaki 'in Türk futbolunun önemli oyuncularından biri olacağını belirtti ve galibiyeti taraftarlarına armağan etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 23:17
Okan Buruk: Hasan Ali Adıgüzel önemli bir oyuncu olacak

'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada galibiyetten çok sezon başında sakatlanan 18 yaşındaki oyuncu Hasan Ali'nin sahalara dönüşüne sevindiğini söyleyen , "Ligin son maçıydı. Geçen hafta Türkiye Kupası'nı kazandık ve ligde Kayserispor deplasmanında aldığımız galibiyet bizi rahatlattı. Maça güvenle başladık. İzin verdiğim oyuncular oldu. Sezon içinde fazla şans bulamayan isimler oynadı. Kazanarak bitirmek bizim için anlamlıydı. İlk yarıda öne geçtikten sonra hatalar yaptık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun oldu. Günün sonunda kazanan takım olmak sevindirici. En çok sevindiğimiz ise sezon başında sakatlanan genç oyuncumuz Hasan Ali'nin sahalara dönmesi ve iyi oyunu oldu. İlk 11'de forma giyerek gol attı. Türk futbolunun geleceği için önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum. Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz" dedi.

İRFAN BUZ: "HAKKINIZI HELAL EDİN"

Karşılaşmanın ardından helallik isteyen İrfan Buz, "Her şeyden önce Akhisarspor'u Türkiye Kupası'nı kazandıkları için kutluyorum. Kolay bir iş değil. Okan Buruk'u ve tüm Akhisar camiasını tebrik ediyorum. Oyuna baktığımızda bizim için sezonun bir aynası oldu. Gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadık. Kırılma anları bizim aleyhimize olan çok maç var. Çok mücadele verdik ama Akhisar'a moralsiz geldik. Her maçta mücadele ettik ama kırılma anlarını kaybettik. Camiamızdan, yönetimimizden, kulüp çalışanlarından, hakemlerden herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Futbol içinde bunlar olabiliyor. Önümüze bakacağız" diye konuştu.

Buz, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili yönetimle henüz görüşmediklerini söyledi.

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Okan Buruk: Hasan Ali Adıgüzel önemli bir oyuncu olacak
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