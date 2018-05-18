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'dan 80 milyon liralık ödeme

Kulübü’nden futbolcu, teknik heyet, personel ve alacaklı kulüplere bugün 80 milyon TL’lik bir ödeme yapıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 16:41
Trabzonspor'dan 80 milyon liralık ödeme

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun futbolculara verdiği ödeme sözü bugün gerçekleştirildi. Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesi bordo-mavili yönetimin futbolcu, teknik heyet, personel ve alacaklı kulüplere bugün 80 milyon TL'lik bir ödeme yapıldığı öğrenildi.

KAHRAMAN: "GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEME KALMADI"

Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Kulübü Genel Saymanı Emin Kahraman, "Bugün itibariyle yaklaşık 80 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemenin içerisinde futbolcu, teknik heyet ve personellere ait geriye dönük tüm ödemeler yapıldı. Ayrıca yabancı kulüplere olan ödemeler de gerçekleştirildi" dedi.

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Trabzonspor'dan 80 milyon liralık ödeme
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