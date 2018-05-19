Altınordu'nun genç kalecisi Erce Kardeşler Avrupa yolunda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç kaleci Erce Kardeşler'in yeni sezonda büyük ihtimalle kariyerine Avrupa'da devam edeceği öğrenildi.

Almanya, Belçika ve İtalya liglerinden talipleri olan 24 yaşındaki file bekçisinin kararını vermek üzere olduğu ifade edildi. Daha önce genç stoperi Çağlar Söyüncü'yü Alman ekibi Freiburg'a yollayan, Medipol Başakşehir'e gönderdiği Cengiz Ünder'in İtalyan devi Roma'ya transfer olmasıyla gururlanan Altınordu'nun göğsü, Erce'nin de yurtdışına gitmesiyle bir kez daha kabaracak.

Altınordu yönetimi Erce'nin bonservis ücretini 1.5 milyon Euro olarak belirledi. İzmir ekibi kendilerine teklifte bulunan kulüplere sözleşmeye, "Başka bir kulübe transferinden yüzde 30 pay alınır" maddesi koydurma şartı da koştu.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor gibi kulüplerle anılan genç eldiveni yurtdışına yollayarak futbolcu ihracatı yapacaklarını söylemişti. 2013'te Yeşil Bursa'dan transfer edilen, bu sezon Avrupa devlerinin radarında olan genç kaleci Berke'den patlama beklenirken 1. Lig'de 28 maçta takımının kalesini koruyan Erce de yurtdışına gitmek istiyor.