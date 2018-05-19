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spor'a aile desteği

Demir Grup spor'da teknik heyet ve futbolcuların aileleri, tebrik ve teşekkür videosu hazırladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 17:55
Sivasspor'a aile desteği

Demir Grup spor teknik heyeti ile futbolcuların aileleri, bu sezon 'de gösterilen başarıdan dolayı tebrik ve teşekkür videosu hazırladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, başarılı bir sezon geçiren takıma ailelerinden destek geldi.

Teknik direktör , bazı futbolcular ile teknik ekipte görev alanların eşleri, çocukları ve arkadaşları, kamera karşına geçerek hem takımı tebrik etti hem de yeni sezon için başarı diledi.

Videoda, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun eşinin "Meraba Gardaş" demesi dikkati çekti.

Beşiktaş maçı öncesi futbolculara da izletilen ve kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video beğeni topladı.

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Sivasspor'a aile desteği
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