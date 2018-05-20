İşte Galatasaray'ın yeni sezon forması

Sarı kırmızılı takımın, 2018-2019 sezonunda iç sahada giyeceği klasik parçalı formanın tanıtımıyla ilgli olarak Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün tarihini yansıtan Galatasaray'ın klasik parçalı forması, 2018-2019 sezonu iç saha formasında modern detaylarla bir araya geldi. 2018-2019 iç saha kiti GSSTORE Mağazaları, gsstore.org, nike.com ve seçili Nike mağazalarında satışa sunuldu.

Forma Galatasaray'ın birçok ilkini başarmış efsanelerinin kulübe kattığı değerleri temsil ediyor. Ayrıca Taçsız Kral Metin Oktay'ın futbolculuğa veda edişinin 50. yılı olması da yeni dizaynın en önemli esin kaynaklarından biri oldu.

"İLKLERİN VE ENLERİN TAKIMI"

Tasarımda; "ilklerin ve enlerin takımı" yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. Ön bölümün sağ tarafında sarı, sol tarafında kırmızı rengin kullanıldığı klasik parçalı tasarıma sahip 2018-2019 sezonu iç saha formasındaki 'Fast Fit' teknolojisi de en gerekli anlarda vücuda tam uyum sağlayabiliyor. Kit, oyuncu hareket ettiğinde uzayan tasarıma sahip şeritlerin bulunduğu beyaz şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

NIKE VAPORKNIT TEKNOLOJİSİ

Nike'ın geliştirdiği en ileri teknolojilerden olan VaporKnit, vücudu tamamıyla saran özel kumaşı aracılığıyla hareket anında vücuttaki fazla ısıyı dışarıya verip optimum sıcaklığı sabit tutuyor. Son derece hafif yapısı ile de tam hızla hareket kabiliyeti veriyor."