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, 'a veda etti

ile kiralık sözleşmesi sona eren Anderson , dün akşamki kısa açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 16:08
Talisca, Beşiktaş'a veda etti

2 sezon için 'a ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, 'Sonsuza kadar kartal olacağım' dedi.

açıklamasında, ''Hayat her zaman bana büyük zorluklar sundu. Ben her zaman, bu zorluklarla yüzleşmek için cesaret, istek ve inanç sahibi olmaya çalıştım. En yeni kararlardan biri Beşiktaş formasını giymekti. Türkiye'de ne bulacağımı hiç bilmiyordum, ama başından beri hislerim iyiydi. Ve öyle oldu. İstanbul'u sevdim, Türk halkını sevdim, kulübümüzün taraftarlarını sevdim. Bu kulübe kendimi adadım ve burada tarih yazdım. Son iki sene hayatımdan geçen her şey ve herkes kalbimde sonsuza kadar kalacak. Teşekkürler Tanrım! Teşekkürler Türkiye! Teşekkürler Beşiktaş! Dünyanın dört bir yanında uçan ve herkes için tezahürat eden sonsuz bir 'Kara Kartal' olacağım'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın bonservisini alarak daha yüksek bir bedelle satmaya çalıştığı Talisca'nın ligin devre arasında bir İngiliz takımı ile sözleşme imzaladığını teknik direktör Şenol Güneş açıklamış ama takım ismi vermekten kaçınmıştı. Bu takımın Manchester United olma ihtimali yüksek olsa da İngiliz ve Portekiz basınına göre Liverpool da Talisca'yı almaya çalışıyor.

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Talisca, Beşiktaş'a veda etti
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