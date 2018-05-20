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" ve Abdülkadir Ömür'ün fiyatı..."

Kulübü Başkanı , ve Abdülkadir Ömür'e ciddi teklifler geldiğini belirterek, "Abdülkadir ve Yusuf satmamakta kararlıyız." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 17:25
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün fiyatı...

Ağaoğlu, Samsun'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ve Abdülkadir Ömür ile ilgili görüşlerinin net olduğuna işaret etti.

Söz konusu iki futbolcuya ciddi teklifler geldiğine işaret eden Ağaoğlu, "Bu iki futbolcumuza ciddi teklifler var. Ama bu konudaki görüşümüz son derece açık ve nettir. Abdülkadir ve Yusuf'u satmamakta kararlıyız." diye konuştu.

Her iki oyuncunun bonservis bedelini belirlediklerini kaydeden Ağaoğlu, "Bu iki oyuncu konusunda almak isteyen kulüpler ısrarcı ise zaten fiyatlarını da söylemiştik. Her ikisi için de masanın üzerine 850 milyon lirayı koyan kulüp ikisini de alıp gider." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün 'da bir misyonu olduğunun altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Altyapıdan gelecek futbolculara örnek teşkil edecek idol futbolcular bunlar. Bunların Trabzonspor'daki görevi sadece sahada göstermiş oldukları performans değil. Son derece de mükemmel performans gösterdiler bunun da altını çizmek gerekir. Zaten böyle olmasa tekliflerle karşılaşmazdık. Onları, sadece performans olarak değerlendirmemek lazım, tarihi misyonları da var. Zamanı geldiğinde en iyi kulüplerde oynamak onların hakkıdır. Benim tercihim yurt dışı olur. O zaman geldiğinde kolaylık göstereceğimizi kendilerine de ifade ediyoruz. Ama şu an itibarıyla hayır."

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