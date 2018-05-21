Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cengiz Ünder, "En Başarılı Yabancı Oyuncu" seçildi

, "En Başarılı Yabancı Oyuncu" seçildi

İtalya'nın başkenti 'da her yıl düzenli olarak İtalya Seri A'da sezonun tamamlanmasını takiben gerçekleştirilen İtalya Spor Yazarları Derneği Roma Şubesi ödüllerinde milli oyuncu , "En Başarılı Yabancı Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 18:28
Cengiz Ünder, En Başarılı Yabancı Oyuncu seçildi

İtalya'nın kulübünde forma giyen milli oyuncu , İtalya Spor Yazarları Derneği Roma Şubesi'nin (USSI Roma) her yıl geleneksel olarak verdiği sezon sonu ödüllerinden birine layık görüldü.

Başkent Roma'da her yıl düzenli olarak İtalya Serie A'da sezonun tamamlamasını takiben gerçekleştirilen ödül töreni bu yıl da oldukça renkli geçti. Sezonda performanslarıyla öne çıkan ve dikkat çeken oyunculara farklı kategorilerde verilen ödüllerden birini, bu sezon başında Medipol Başakşehir'den sarı-kırmızılı başkent takımına transfer olan Cengiz Ünder, özellikle ikinci devre gösterdiği başarılı performansı ile aldı.

Etkinliğe davet edilen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, son anda katılamadığı için ödülü Roma kulübü resmi davetlisi olarak Barselona'dan gelen FIFA menajeri Bayram Tutumlu ve TC Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli verdi.

Cengiz Ünder, ilk yılında bu ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek sezon daha iyi işler yapmak istediğini söyledi.

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Ünder, "En Başarılı Yabancı Oyuncu" seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN