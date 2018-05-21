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Şampiyon 'da sezonun istatistikleri

Spor Toto 'de sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin en fazla süre alan futbolcusu, kaleci Muslera oldu. adına rakip ağları 29 kez havalandıran , hem gol krallığı hem de Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla atan yabancı oyuncusu unvanlarını elde etti. Ligde çıktığı 30 maçta 2 kez kırmızı kart gören , takımın en hırçın ismi olarak dikkati çekti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 13:30
Şampiyon Galatasaray'da sezonun istatistikleri

Spor Toto 'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayıp tarihinde 21. kez bu başarıyı elde eden 'ın en istikrarlı futbolcusu, kaleci oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçın 33'ünde 90 dakika kaleyi koruyan Fernando Muslera, 2 bin 970 dakika sahada kalarak bu alanda zirvede yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, sarı kart cezalısı olması nedeniyle 1 maç kaçırdı.

Muslera'nın ardından 33 maçta 2 bin 802 dakika süre alan Bafetimbi , 30 maçta 2 bin 500 dakika süre alan ve 33 maçta 2 bin 498 dakika sahada kalan , teknik heyetin en fazla tercih ettiği isimler arasında yer almayı başardı.

GOMIS SEZONU UNVANLARLA KAPATTI

Süper Lig'de Galatasaray adına rakip fileleri 29 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki unvanın sahibi oldu.

Attığı 29 golle takımın en golcü ismi konumunda bulunan ve Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, 28 golle Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan, "Süper Lig'in bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da ele geçirdi.

Gomis'in ardından, 9 golle Garry Rodrigues, 6'şar golle ise ve takımın en skorer isimleri olarak dikkati çekti.

EN HIRÇIN BELHANDA

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes , takımın en hırçın ismi oldu.

Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 2 bin 443 dakika süre alan Belhanda, 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

Belhanda dışında Bafetimbi Gomis ve Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan , birer kırmızı kartla bu sezon oyundan ihraç edilen diğer isimler oldu.

SEZONUN RAKAMLARI

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularının bu sezon Süper Lig'deki istatistikleri şöyle:

OyuncuMaçSüre (Dk.)Sarı KartKırmızı KartGol
Fernando Muslera3329706--
Bafetimbi Gomis3328021129
Maicon Roque3025007-5
Garry Rodrigues3324984-9
Younes Belhanda302443423
Serdar Aziz2721978-1
Fernando Reges25210310-2
Mariano Filho2620546-2
Sofiane Feghouli271967416
Jason Denayer2216411--
Martin Linnes2015071--
Badu Ndiaye171474311
Yuto Nagatomo1513502--
Tolga Ciğerci1811622-6
Selçuk İnan2311471--
Ryan Donk1711123--
Yasin Öztekin217801-2
Iasmin Latovlevici107011--
Eren Derdiyok19575--3
Sinan Gümüş193863-3
Ahmet Çalık497---
Cedric Carrasso190---
Koray Günter3171--
Ozan Kabak11---

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Şampiyon Galatasaray'da sezonun istatistikleri
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