Şampiyon Galatasaray'da sezonun istatistikleri

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayıp tarihinde 21. kez bu başarıyı elde eden Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu, kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçın 33'ünde 90 dakika kaleyi koruyan Fernando Muslera, 2 bin 970 dakika sahada kalarak bu alanda zirvede yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, sarı kart cezalısı olması nedeniyle 1 maç kaçırdı.

Muslera'nın ardından 33 maçta 2 bin 802 dakika süre alan Bafetimbi Gomis, 30 maçta 2 bin 500 dakika süre alan Maicon Roque ve 33 maçta 2 bin 498 dakika sahada kalan Garry Rodrigues, teknik heyetin en fazla tercih ettiği isimler arasında yer almayı başardı.

GOMIS SEZONU UNVANLARLA KAPATTI

Süper Lig'de Galatasaray adına rakip fileleri 29 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki unvanın sahibi oldu.

Attığı 29 golle takımın en golcü ismi konumunda bulunan ve Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, 28 golle Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan, "Süper Lig'in bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da ele geçirdi.

Gomis'in ardından, 9 golle Garry Rodrigues, 6'şar golle ise Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci takımın en skorer isimleri olarak dikkati çekti.

EN HIRÇIN BELHANDA

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, takımın en hırçın ismi oldu.

Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 2 bin 443 dakika süre alan Belhanda, 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü.

Belhanda dışında Bafetimbi Gomis ve Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan Badu Ndiaye, birer kırmızı kartla bu sezon oyundan ihraç edilen diğer isimler oldu.

SEZONUN RAKAMLARI

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularının bu sezon Süper Lig'deki istatistikleri şöyle:

Oyuncu Maç Süre (Dk.) Sarı Kart Kırmızı Kart Gol Fernando Muslera 33 2970 6 - - Bafetimbi Gomis 33 2802 1 1 29 Maicon Roque 30 2500 7 - 5 Garry Rodrigues 33 2498 4 - 9 Younes Belhanda 30 2443 4 2 3 Serdar Aziz 27 2197 8 - 1 Fernando Reges 25 2103 10 - 2 Mariano Filho 26 2054 6 - 2 Sofiane Feghouli 27 1967 4 1 6 Jason Denayer 22 1641 1 - - Martin Linnes 20 1507 1 - - Badu Ndiaye 17 1474 3 1 1 Yuto Nagatomo 15 1350 2 - - Tolga Ciğerci 18 1162 2 - 6 Selçuk İnan 23 1147 1 - - Ryan Donk 17 1112 3 - - Yasin Öztekin 21 780 1 - 2 Iasmin Latovlevici 10 701 1 - - Eren Derdiyok 19 575 - - 3 Sinan Gümüş 19 386 3 - 3 Ahmet Çalık 4 97 - - - Cedric Carrasso 1 90 - - - Koray Günter 3 17 1 - - Ozan Kabak 1 1 - - -