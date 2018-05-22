Beşiktaş'ta kadro yapılanması başlıyor!

Süper Lig'de üst üste 2 yıl şampiyonluğun ardından bu sezon ligi 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kadro yapılanması yeniden gerçekleştirilecek. Önceliği yabancı oyunculara verecek olan yönetim, verim alınamayan isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Tosic'i Çin'e satan siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Talisca da takımdan ayrılmıştı. Sözleşmesi sona eren bir diğer isim de Atiba Hutchinson. Yönetimin 1 yıllık kontrat teklifini kabul etmeyen ve 2 yıllık anlaşma isteyen Atiba'yla son bir görüşme daha yapılacak ve ardından Kanadalı futbolcuyla ilgili son karar verilecek. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan isimlerden Adriano, daha önce Brezilya'ya dönmek istediğini ifade etmişti. Yönetim ve teknik ekip, tecrübeli futbolcunun kalmasından yana. Ancak iyi bir teklif gelirse, Adriano ile görüşülüp transferine kolaylık sağlanacak.



NEGREDO VE LENS İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Negredo ve Lens, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalırken, bu futbolcularla ilgili teklifleri değerlendirmek isteyen yönetim, aynı zamanda bonservis geliri elde etmeyi de planlıyor.

Özellikle sezon boyunca vasatı aşamayan Lens'e tribünlerin tepki göstermesini de dikkate alan siyah-beyazlılar, buna karşın bu futbolcuya iyi bir teklif gelmemesi durumunda, Hollandalı oyuncuyla yola devam edecek. Brezilya'ya dönmesi gündemde olan Vagner Love da, sezon başında kadroda olmayacak isimler arasında.

QUARESMA'YA İYİ BİR TEKLİF GELİRSE...

Fabri, Medel, Pepe, Vida, Babel, Quaresma ve Larin'le sezona başlayacak olan siyah-beyazlılar, bu futbolcuları kadroda tutmak istiyor. Ancak Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Quaresma'ya astronomik bir teklif gelmesi durumunda Portekizli futbolcuyla görüşecek olan yöneticiler, yol haritasını bu görüşmeye göre çizecek.

Bunun yanı sıra siyah-beyazlılar, Fabri ve Babel'le olan sözleşmesini de uzatmanın planlarını yapıyor. 2 futbolcunun da kontratları, önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Yabancı statüsünde forma giyen ve ligin ikinci yarısında Moldova'nın Sheriff takımına kiralık olarak giden Aras Özbiliz de gönderilecek isimler arasında.

YERLİ TAKVİYESİ YAPILACAK

Sezon boyunca yabancı oyunculardan verim alan, ancak yerli isimlerde beklediğini bulamayan Beşiktaş, kadroya yerli takviyesi yapacak. Burak Yılmaz, Emre Akbaba ve Deniz Türüç, siyah-beyazlıların gündemindeki isimler.

Takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimler ise Veli Kavlak ve Mustafa Pektemek. Bu 2 futbolcuyu takasta kullanmak isteyen yönetim, sözleşmesi biten Atınç'ı da yeniden kiralamayı düşünmüyor. Beşiktaş, 1 yıl sözleşmesi kalan Gökhan Töre'yi ise Burak Yılmaz transferinde takasta kullanmayı hedefliyor.



ÖNCELİK SAĞ BEK VE FORVETTE

Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir görüşme yapan transfer komitesi, tecrübeli hocanın isteği doğrultusunda önceliği sağ bek ve forvete verecek.

Eldeki isimlerden yalnızca Larin'in kalmasını isteyen Güneş, özellikle geçtiğimiz sezon başında kadrosunda görmeyi çok istediği Burak Yılmaz konusunda sezon sonunda da fikrini beyan etti. Gökhan Gönül'ün takımdaki tek sağ bek olması ve 33 yaşındaki futbolcunun yoğun maç temposu nedeniyle sık sık sakatlanması nedeniyle bu bölgeye takviye yapacak olan yönetim, Talisca'dan doğacak olan boşluğu da doldurmak için arayışlarına başlayacak.