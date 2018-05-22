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Katar'ın ekibinin teknik direktörlüğünü yapan , takımıyla yolları ayırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 15:51
Bülent Uygun, El-Gharafa'dan ayrıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bülent Uygun, "1 Ocak 2018 tarihinde El-Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini, bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Zorlu bir süreci başarılı bir şekilde geçtiklerini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, "Ortadoğu'nun incisi olan bu ülke bizlere çok güzel tecrübeler kattı. Ligin ilk devresinde sadece 2 galibiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren El-Gharafa takımı, 24 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi. Tüm oyuncularıma teşekkürlerimi bildiririm." değerlendirmesinde bulundu.

ekibinde, bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldız futbolcu de forma giyiyor.

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Bülent Uygun, El-Gharafa'dan ayrıldı
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