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Deportivo'da dönemi sona erdi

Milli futbolcu 'ın forma giydiği Deportiva La Coruna'da Hollandalı teknik direktör ile yollar ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 23:37
Deportivo'da Clarence Seedorf dönemi sona erdi

İspanya kulübü a, Hollandalı teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve gelen 42 yaşındaki Seedorf'un gelecek sezon takımın başında olmayacağı bildirildi.

Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev aldı.

Milli futbolcu 'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 29 puanda kalarak küme düşmüştü.

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Deportivo'da Clarence Seedorf dönemi sona erdi
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