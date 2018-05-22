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spor, finalde 'un rakibi oldu

spor, play-off final rövanş karşılaşmasında Gümüşhanespor'u sahasında 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 21:27
Sakaryaspor, finalde Afjet Afyonspor'un rakibi oldu

play-off yarı final rövanş maçında spor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmada Sakarya temsilcisinin gollerini Talha Mayhoş ve Batuhan Karadeniz kaydetti. Gümüşhanespor'un tek golü ise Berk İsmail Ünsal'dan geldi.

Batuhan Karadeniz, müsabakanın 89. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gümüşhane'de yapılan ilk maçı 4-1 kazanan , finale çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, finalde ile 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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Sakaryaspor, finalde Afjet Afyonspor'un rakibi oldu
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