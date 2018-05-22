Sakaryaspor, finalde Afjet Afyonspor'un rakibi oldu

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmada Sakarya temsilcisinin gollerini Talha Mayhoş ve Batuhan Karadeniz kaydetti. Gümüşhanespor'un tek golü ise Berk İsmail Ünsal'dan geldi.

Batuhan Karadeniz, müsabakanın 89. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gümüşhane'de yapılan ilk maçı 4-1 kazanan Sakaryaspor, finale çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Afjet Afyonspor ile 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda karşılaşacak.