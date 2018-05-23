Aziz Yıldırım'dan Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'da yapılacak seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un kendisine yönelik bazı kumpaslar kurulabileceği hakkındaki söylemleri üzerine bir açıklama yaptı.

Başkan Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 Mayıs 2018 tarihinde ulusal basına, Sayın Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2-3 Haziran 2018 tarihinde yapacağı Seçimli Olağan Genel Kurul çalışmaları ile alakalı olarak yaptığı bir etkinlikte ağzından çıktığı belirtilen bazı önemli açıklamalar yansımıştır. Bu haberlerden; 'Aralarında Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nin de bulunduğu 101 kişinin Ali Koç'u 3 Temmuz'u organize eden kişi olarak savcılığa şikayet ettikleri, Ali Koç'u savcılığa şikayet eden bu kişilerin Koç'un şike davasından yargılanmasını istedikleri, savcılığın ise olayın bir seçim manipülasyonu olduğunu düşünüp soruşturma açmama kararı aldığı' anlaşılmaktadır.

Ali Koç'un ağzından çıktığı belirtilen ve Ali Koç tarafından da yalanlanmayan bu haberler üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak tarafımdan açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamamda; Ali Koç'un kendisini şikayet eden, aleyhine kumpas kuran kişilerin kim olduklarını avukatı vasıtası ile öğrenmiş olması gerektiğini, Ali Koç'un kendisini şikayet eden ve aleyhine kumpas kuran bu kişileri kamuoyuna açıklamasını isteyerek, 'Türkiye'de kurulan kumpasların en büyük mağdurlarından biri olarak Ali Koç'un dillendirmiş olduğu şekilde bir kumpas ve bundan kaynaklı bir mağduriyeti varsa kendisine kumpas kuranlara karşı en büyük savunucusunun ben olacağımı' açıkça kamuoyuna belirtmiştim.

Ancak bu açık çağrıma rağmen Ali Koç, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmamış ve konu kamuoyunda bir süre tartışıldıktan sonra unutulmuştur.

Dün akşam ise Sayın Ali Koç'un, Antalya'da 'Arkamdan işler ve kumpaslar çevriliyor bana bir şey olursa arkamda durun, bana sahip çıkın, bunun için bana söz verin' şeklinde açıklamalar yaptığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Esasen camiamızın her bireyini hedef alan, onları itibarsızlaştıran, hak etmedikleri hakaretlere maruz bırakan, yalan dolu iftiralarla kişilik haklarını yerle bir eden Türkiye'de kurulmuş en büyük FETÖ kumpaslarından biriyle Metris zindanlarında özgürlüğünden bir yıl çalınmış bir kumpas mağduru olarak bir kez daha Ali Bey'e çağrıda bulunuyorum. Ali Bey, eğer bu iddialarında ciddiyse, çok acil devletin adli makamlarına başvuruda bulunmalı ve bu kumpasın sorumluları kim ise, derhal kamuoyuna açıklamalıdır. Böyle bir durumda daha önce kamuoyuna beyan ettiğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük kumpaslardan birine maruz kalmış biri olarak, ürkmeden tüm gücümle kendisinin yanında olacağımı yinelemek isterim. Bir çağrım da görevli Cumhuriyet Savcılıklarınadır. Ali Koç tarafından ortaya atılan bu iddia her yönüyle araştırılmalı, konunun aydınlatılması hususunda gerekli çaba sarf edilmelidir.

Şayet Ali Bey'in bu iddiası da daha önce gündeme getirip kendisine sorduğumuz sorular üzerine unutturduğu iddialar ciddiyetinde ise ve bu sebeple Ali Bey konuya ilişkin olarak adli makamlara başvuruda bulunmuyor ise ortaya attığı suni mağduriyet algısı ve manipülatif yaklaşım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı'na yakışmamaktadır. Ülkemizin çok ciddi bir dönemden geçtiği ve camiamızın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde, dayanağı olmayan böyle bir iddianın son derece tehlikeli olduğunu kendisine hatırlatmak isterim."