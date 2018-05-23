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"Bu sistemle şampiyon olamaz"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu , pazar günü yapılacak olağan genel kurulu öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:41
Bu sistemle Denizlispor şampiyon olamaz

Kongre kararı için geç kalındığını belirten Fırat, "Bu sistemle şampiyon olamaz. Çok önce kongre kararı almalıydık. Şimdi bütün takımlar oyuncuları ve hocaları ile görüşüyor. Yeni sezonun planlamasını ve kamp programını ayarlıyorlar. Biz halen kongre yapacağız ve yönetici bulacağız diye uğraşıyoruz. Bu yapı spor'a her zaman zarar verir. Futbolcular ve teknik ekip elden gitmeden bu işler çözülmeli" dedi.

Kulübe "İflas etti" denildiği dönemde geldiklerini ve borcu 39 milyon TL'den 18-20 milyon TL bandına indirdiklerini kaydeden , "Bu işler kolay olmuyor. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Bu kulüp kayyuma gitmez. Başkan adayı çıkarsa sıkıntı yok. Ama kimse çıkmazsa biz sahipsiz bırakmayız. Aday da oluruz" ifadelerini kullandı.

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