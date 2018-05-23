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Galatasaray istedi alıyor: &

, 'nde forma giyen ve Deportivo'dan 'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 12:08
Galatasaray istedi Göztepe alıyor: Ahmet Oğuz & Juanfran

'de sezonu 6. sırada noktalayan 'de transfer harekatı erken başladı. Sarı-kırmızılılar kaptanı ve bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği 'da forma giyen 'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. Transfer önceliği sağ bek pozisyonuna veren temsilcisi iki isim üzerine yoğunlaştı.

Gençlerbirliği'nde küme düşme acısı yaşayan Ahmet Oğuz ile görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar Juanfran'ı da gündemine aldı. Oyuncunun menajerini İzmir'e davet eden yönetim, İspanyol futbolcu için teklifini iletti ve beklemeye koyuldu. 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga'da 35 maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Kariyerine Getafe'de başlayan deneyimli sağ bek, Real Madrid, Real Betis ve Watford formaları da giydi.

Juanfran'ın adı geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Galatasaray ile de anılmıştı. Ancak Deportivo'nun oyuncuyu bırakmaması sebebiyle İstanbul ekibi Mariano'yu kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray istedi Göztepe alıyor: Ahmet Oğuz & Juanfran
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