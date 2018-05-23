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transfer için haziranı bekliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap 'un kulüp asbaşkanı , 1 Haziran'da transfer çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 15:37
Giresunspor transfer için haziranı bekliyor

Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek sezon iyi bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi.

İç transferden başlayarak yeni sezon için planlama yapacaklarını aktaran Kazancıoğlu, "Önümüzde daha zaman var. Transfer için haziran ayını bekliyoruz, takımlarda sözleşmesi devam eden oyuncular var. 1 Haziran'da transfer çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Kazancıoğlu, teknik direktör 'in bir süre yurt dışında futbolcu izlediğini ifade ederek, "Kendisiyle konuşup oyuncuları belirleyeceğiz, sonra da gerekli girişimleri yapacağız. Yurt içi ve yurt dışından Giresunspor'u başarıya taşıyacak, bu formayı başarıyla taşıyacak oyuncular transfer etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Giresunspor transfer için haziranı bekliyor
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