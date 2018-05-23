Hakan Canbazoğlu: “Futbolcu olamadığım için kaleci oldum"

Bursa'da geçtiğimiz cumartesi günü oynanan play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kurarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu, müsabakadaki performansıyla Türkiye'de adeta gündeme oturdu.

Gazişehir Gaziantepli futbolcuların kullandığı penaltıların 4'ünü kurtararak takımını Süper Lig'e taşıyan başarılı kaleci Hakan Canbazoğlu, katıldığı bir spor programında bilinmeyen yönlerini anlattı.

İlk olarak Galatasaray'ın altyapısına 11-12 yaşındayken Arda Turan'ın da olduğu seçmelerle katıldığını ancak futbolcu olarak seçilemediğini ifade eden Hakan Canbazoğlu, "Daha sonra eve gittiğimde babam 'bir daha şansını dene' dedi. Ben de Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın eski file bekçisi Oliver Kahn'dan etkilendim. Benim için hayalimin kaleci kahramanı. Kendisi kaleciliğe başlamama sebep oldu. Gittim kaleci eldiveni aldım ve yeniden seçmelere gittim. Kaleci olarak seçildim. Seçmelerde kimse benim daha önce kalecilik yapmadığımı bilmiyordu" dedi.

Canbazoğlu, Türkiye'de kaleciler arasında kendine Galatasaray'ın 1 numarası Muslera'yı örnek aldığını kaydederek, "Muslera'yı örnek alıyorum. Lige renk katan bir kaleci. Kalecilerin çoğunu takip ediyorum. En iyi özelliklerini kendime model almaya çalışıyorum. Avrupa'dan Barcelona'nın kalecisi Ter Stegen, Manuel Neuer var. Efsane kaleci Buffon var. Oliver Kahn benim için hayalimin kaleci kahramanı. Kendisi kaleciliğe başlamama sebep oldu" diye konuştu.



"WEBO'NUN PENALTISINDA GÖZÜM KAPALI SAĞA ATLAYACAKTIM"

Hakan Canbazoğlu, Gazişehir Gaziantepli futbolcu Pierre Webo'nun penaltısını nasıl kurtardığını da şöyle anlattı:

"Webo ile iki sene aynı takımda oynadım, maçtan önce 'Penaltılara kalırsak ve Webo topun başına geçerse, hiçbir şekilde gelişine, duruşuna bakmayacağım ve sağ tarafa atlayacağım' demiştim. Nitekim öyle oldu, Webo topun başına geçti. Sağ tarafa hamle yaptım ve kurtardım, ondan sonra da devamı geldi."

Kentte taraftarlarca coşkuyla karşılandıklarını kaydeden Hakan Canbazoğlu, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Erzurumlu taraftarlara teşekkür etti.



"GÖNLÜM ERZURUM'DA KALMAKTAN YANA"

BB. Erzurumspor'da sözleşmesinin opsiyonlu bir şekilde devam ettiğini belirten kaleci Hakan Canbazoğlu, "Ben Erzurumspor'un kadrosundayken ilk 11 de oynamadığım zaman da Erzurum'u çok seviyordum. Bakalım. Daha yönetimle tam konuşulmadı. Gönlüm Erzurumspor'da kalmaktan yana. Erzurum'un çok sevilmesi Dadaş olması. Dadaşlar Grubu olması. Gurur verici bir olay. Ne takdir edilir bize kalmamız veya gitmemiz yönünde... Daha bakacağız" şeklinde konuştu.