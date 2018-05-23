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Ligin yenileri sezonu "süper" tamamladı

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan , Demir Grup Sivasspor ve Evkur , kazandıkları puanlarla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995'ten bu yana, alt ligden gelip sezon boyunca toplamda en fazla puana ulaşan ekipler oldu. Son 24 sezonda 7. kez ligin yeni ekiplerinden herhangi biri, ligden düşmedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 13:02
Ligin yenileri sezonu süper tamamladı

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan , Demir Grup Sivasspor ve Evkur , bu yıl topladıkları 141 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995'ten bu yana, alt ligden gelip sezon boyunca toplamda en fazla puana ulaşan ekipler oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'a penaltı atışları sonucunda üstünlük kuran Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de başarılı sonuçlara imza attı.

Ligin yenilerinden Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, 34 haftalık periyodu 49'ar puanla, Evkur Yeni Malatyaspor ise 43 puanla bitirdi.

SON 24 YILIN EN İYİ ÜÇLÜSÜ

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezon toplam 141 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın puan toplamlarına göre en başarılısı oldu. Bu üç ekibin puan ortalaması 47 olarak gerçekleşti.

Daha önce en iyi performans, 2012-2013'te toplamda 135, ortalamada 45 puana ulaşan Akhisar Belediyespor-Elazığspor-Kasımpaşa üçlüsüne aitti.

1994-1995'ten bu yana, alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıcın yapıldığı ilk 5 sezon ve takımların performansı şöyle:

SezonTakımlarOGBMAYP
2017-2018Sivasspor3414713455349
Yeni Malatyaspor34111013384543
Göztepe34131011495049
2012-2013Kasımpaşa3414812483750
Elazığspor34101311314643
Akhisar Belediyespor3411914364442
2014-2015İstanbul Başakşehir3415145493059
Mersin İdmanyurdu3413813544847
Balıkesirspor346919486927
2015-2016Osmanlıspor34141010523652
Antalyaspor3412913535245
Kayserispor3471314254134
2003-2004Konyaspor34101410535444
Akçaabat Sebatspor3411914455342
Çaykur Rizespor3413318375342

BU SEZON KİMSE VEDA ETMEDİ

Son 24 sezonda 7. kez ligin yeni ekiplerinden herhangi biri, ligden düşmedi.

Bu sezondan önce 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016'da Süper Lig'e o yıl çıkan ekiplerden hepsi ligde kalmayı başarmıştı.

EN BAŞARILISI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Son 24 sezonda alt ligden gelip en başarılı olan takım, 2014-2015'teki performansıyla İstanbul Başakşehir (Medipol Başakşehir) olurken, İstanbul temsilcisini 2015-2016'da 52 puana ulaşan Osmanlıspor ve 2012-2013'te 50 puan toplayan Kasımpaşa izledi.

Bu üç ekibi ise bu sezonki 49'ar puanlık performanslarıyla Demir Grup Sivasspor ve Göztepe'nin yanı sıra 2000-2001'de aynı puana ulaşan Yimpaş Yozgatspor takip etti.

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Ligin yenileri sezonu "süper" tamamladı
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