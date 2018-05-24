Bayrambaşa, TFF 2. Lig'de

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşmanın uzatma devresinde Bayrampaşa, Düzcespor'u 3-2 yenerek bir üst lige çıktı.

27. dakikada Bayrampaşa atağında İlker Cihan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Sercan Uslu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

30. dakikada Düzcespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin İriç, sert bir şutla golü atarak takımına beraberliği getirdi: 1-1

93. dakikada Bayrampaşa atağında ceza sahası içine ortalanan topa sert vuran Ahmet Güney, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

116. dakikada Benhur Keser çalımladığı Düzcespor kalecisi Ali Alper Doğan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Koray Gençerler penaltı kararı verdi ve Ali Alper'e kırmızı kart gösterdi. Penaltı vuruşunda kaleye forvet Yavuz Ayazoğlu geçti. Atışı kullanan Burçak Özkanca meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3

120. dakikada Düzcespor atağında ceza sahasına ortalanan topa kafayla vuran Ahmet Üner fileleri havalandırdı: 2-3

Hakem Koray Gençerler'in maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından sahanın ortasında iki takımın oyuncuları arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri futbolcuları ayırırken aynı zamanda sahaya inmek isteyen taraftarlara da engel oldu.

Daha sonra stadın ortasına kurulan platform üzerinde Bayrampaşa takımı kupayı aldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Düzcespor: Ali Alper Doğan, Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Bedri Evren (Dk. 99 Enver Ayyıldız), Çağrı Tekin, Buğra Temel (Dk. 106 İsmail Türk), Mustafa Bedirhan Çelik (Dk. 83 Ahmet Üner), Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Oktay Gümüş

Bayrampaşa: Hamdi Teyfik Altıok, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Polat Güren (Dk. 60 Hüseyin Akoğlu), İlker Cihan, Bülent Kocabey (Dk. 68 Yavuz Ayazoğlu), Ahmet Güney, Sercan Uslu (Dk. 109 Ahmet Keleş), Gökhan Günel, Hayrullah Akyel

Goller: Dk. 27 Sercan Uslu, Dk. 93 Ahmet Güney, Dk. 116 Yavuz Ayazoğlu (penaltıdan) (Bayrampaşa), Dk. 30 Hüseyin İriç, Dk. 120 Ahmet Üner (Düzcespor)

Kırmızı kart: Dk. 116 Ali Alper Doğan (Düzcespor)

Sarı kartlar: Dk. 106 Serhat Baştan, Dk. 113 Çağrı Tekin (Düzcespor), Dk. 106 Hüseyin Akoğlu, Dk. 112 Güray Fırat (Bayrampaşa)