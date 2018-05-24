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'da için karar verildi

Spor Toto 1. Lig takımlarından 'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, "Hocamız, geçen sene çok başarılı işler yaptı. Bu nedenle hocamızla tekrar 1 yıllık anlaşma yaptık." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 17:37
Boluspor'da Sait Karafırtınalar için karar verildi

Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde geçtiğimiz yıl 'a geldikten sonra büyük başarılara imza atarak takımı play-off'lara taşıyan Sait Karafırtınalar ile yeniden anlaşma yaptıklarını söyledi.

Boluspor'un sezonu 60 puanla tamamladığını anımsatan Çarıkcı, "Dün de teknik direktörümüzle görüşmeler yaptık. Hocamız, geçen sene çok başarılı işler yaptı. Bu nedenle hocamızla tekrar 1 yıllık anlaşma yaptık. Hocamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

TARAFTARLARIN FİŞLENDİĞİ İDDİASI

Gazişehir Gaziantep ile yaptıkları play-off rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle Boluspor taraftarlarının emniyet birimleri tarafından fişlendiği iddialarını duyduklarını aktaran Çarıkcı, "Taraftarların emniyet birimleri tarafından fişlendiğine ilişkin bize bir bilgi gelmedi. Sadece sosyal medyada böyle söylentiler olduğunu öğrendim. Aslında çok büyük bir olay da olmuş değil. Bu anlamda ben fişlenme iddialarını da kabul etmiyorum. Bunu takip edeceğiz. Hiç kimse Boluspor taraftarına terörist diyemez. Bu şekilde bir fişleme olayına katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Boluspor taraftarlarının bu tür şeyleri hak etmediğini dile getiren Çarıkcı, bu taraftarın geçmişte mavi bayrak ödülü kazandığını belirtti.

PFDK KARARLARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Boluspor'a verdiği 27 bin 500 lira para cezası ile 3 maç seyircisi oynama cezalarını da değerlendiren Çarıkcı, "Yaşanan olaylar Gazişehir Gaziantepli 2 futbolcunun taraftarlara yaptığı bazı hareketlerden dolayı meydana geldi. Bu konuda da seyircimizi ateşleyen, seyircimize yanlış şeyler yapan Gaziantepli 2 topçu vardı. Federasyon bize bu konuda 28 bin lira ceza verdi. 3 maç da saha kapatma cezası verdi ama maalesef 2 futbolcu hakkında da bir ceza ben göremedim." şeklinde konuştu.

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Boluspor'da Sait Karafırtınalar için karar verildi
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