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Kulübeden en fazla katkıyı aldı

Sonradan oyuna giren oyuncuların 108 gol ürettiği Süper Lig'de li yedek oyuncular 12, li yedek oyuncular ise 11 gole imza attı. Yedek başladıkları maçlarda sonradan oyuna girip 4'er gol atan Fenerbahçe'den ile Medipol Başakşehir'den en golcü yedek oyuncular oldu. Ligde bu sezon yedek soyunan 99 futbolcu müsabakalarda hiç forma giymedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 12:26
Kulübeden en fazla katkıyı Fenerbahçe aldı

, sonradan oyuna giren futbolcuların ayağından bulduğu 12 golle yedek kulübesinden en fazla katkıyı alan takım oldu.

'ın şampiyon olduğu Spor Toto Süper Lig'de atılan 906 golün 108'i müsabakalara yedek başlayan oyunculardan geldi.

Yedek kulübesindeki oyunculardan en fazla verim alan ekibin ise ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin olması dikkati çekti.

Maça sonradan giren sarı-lacivertli futbolcular 12 gol buldu. Sarı-lacivertli takımı, 11 golle , 8'er golle , ve Galatasaray izledi.

Bu takımları Demir Grup Sivasspor 7, Gençlerbirliği, , , 6'şar, Evkur , Göztepe, Kayserispor 5'er, Aytemiz Alanyaspor, 4'er, Kasımpaşa Antalyalyaspor ve Bursaspor 2'şer golle takip etti.

EN GOLCÜ YEDEKLER

Yedek başladıkları maçlarda sonra oyuna girip 4'er gol atan Fenerbahçe'den ile Medipol Başakşehir'den en golcü yedek oyuncular oldu.

Bu iki ismi üçer golle Atiker Konyaspor'dan Adis Jahovic, Beşiktaş'tan , Fenerbahçe'den , Galatasaray'dan , Medipol Başakşehir'den ve Trabzonspor'dan Hugo Rodallega izledi.

YEDEK BAŞLADIĞI MAÇTA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe'den Roberto Soldado sonradan oyuna dahil olduğu Demir Grup Sivasspor müsabakasında 3 gol birden attı.

Beşiktaş'tan Vagner Love, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Gilberto ve Osmanlıspor'dan Sokol Cikalleshi ise yedek başladıkları müsabakada ikişer gol atmayı başardı.

99 YEDEK FORMA GİYMEDİ

Süper Lig'de bu sezon yedek soyunan 99 futbolcu maçlarda hiç forma giymedi.

Kasımpaşa'dan Burak Turan ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok 34'er maçta da müsabakayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş'tan Tolga Zengin 33 müsabakada, Fenerbahçe'de Erten Ersu ise 32 maçta yedek başlamasına rağmen hiç oyuna dahil olmadı.

Galatasaray'da 11 oyuncu maç kadrosuna girmesine rağmen hiç forma şansı bulamazken, Medipol Başakşehir ve Teleset Mobilya Akhisarspor'da bu rakam 2'de kaldı.

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Kulübeden en fazla katkıyı Fenerbahçe aldı
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