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, 2023'e kadar Tottenham'da

takımlarından , Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettione ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 19:31
Mauricio Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da

kulübü Tottenham, Arjantinli teknik direktör ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Pochettino'nun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Pochettino, İspanya'da Espanyol ve İngiltere'de Southampton'ı çalıştırdıktan sonra 2014'te Tottenham'ın başına geçmişti.

Genç isimlerden kurduğu takımına oynattığı etkili futbolla takdir toplayan Pochettino'nun yönetiminde yükselişe geçen Tottenham, Premier Lig'de geride kalan sezonu 3. sırada tamamladı.

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Mauricio Pochettino, 2023'e kadar Tottenham'da
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