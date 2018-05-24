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Xavi iki yıl daha 'da

İspanyol futbolcu , kulüplerinden ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 19:20 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 19:23
Xavi iki yıl daha El Sadd'da

kulüplerinden , İspanyol futbolcu 'in sözleşmesini iki yıllığına uzattı.

El Sadd Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha oyuncusu Xavi'nin sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

Kaptanlığını üstlendiği Katar temsilcisi El Sadd'da bu sezon 24 maça çıkan 38 yaşındaki Xavi, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Xavi iki yıl daha El Sadd'da
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