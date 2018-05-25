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köy okulunu ziyaret etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli oyuncu , tatil için geldiği memleketi 'ta köy okulundaki öğrencilerle buluştu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 16:24
Hakan Çalhanoğlu köy okulunu ziyaret etti

, Adabaşı İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ramazan Bozdemir'in daveti ile geldiği köy okulunda, öğrencilerle sohbet ederek, sporculuk deneyimlerini paylaştı.

Okul müdürü Bozdemir, 'un bir köyünden çıkan, kendini geliştirerek Bayburtlular ve Türkiye'nin dünya çapında gururu olan milli sporcuyu öğrencilerin yakından tanımaları ve kendilerine örnek almalarını istediği için okula davet ettiğini söyledi.

Kendi spor yaşamından öğrencilere örnekler veren, mutlaka sporun bir alanıyla ilgilenmeleri önerisinde bulunan Hakan Çalhanoğlu, yetenekleri doğrultusunda hedefleri olan, başarıya odaklanan, hedefleri için azim ve sabırla çalışan kişilerin mutlaka başarıya ulaşacağını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle sohbetinin ardından öğrencilere imza dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul müdürü Bozdemir ise milli oyuncuya, ziyareti anısına, üzerinde "Hakan Çalhanoğlu" yazılı çini işlemeli tabak hediye etti.

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Hakan Çalhanoğlu köy okulunu ziyaret etti
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