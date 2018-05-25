Trabzonspor, Kardemir Karabüksporlu Tayyib Talha Sanuç'u istiyor

Tayyib Talha Sanuç'un transferi için Trabzonsporlu yöneticilerin kulübe geldiklerini açıklayan Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, "Bana teklif yapmayın. Resmi yolla faks ile bize futbolcuyu istediğinizi söyleyin. Biz de yönetim olarak bir karar alalım, hiçbir şaibeye meydan vermeden" dediğini belirtti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Aytekin, "Ünal hocanın bizden alacağı vardı. Hala daha maaşını alamadı. Hiçbir şekilde problem çıkarmayıp kafası karışan futbolcuların ligi bitirmelerini sağladı. Ünal hocaya teşekkür ediyorum. Bu da bir başarıdır. Sözleşmesi devam ediyor. Ünal hoca kalacak. Para problemimiz var, çözeceğiz" dedi.