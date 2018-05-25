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, Kardemir sporlu 'u istiyor

Kardemir spor Başkanı Mehmet Aytekin, 19 yaşındaki stoper 'un i için lu yöneticilerin kulübe geldiklerini açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 13:32
Trabzonspor, Kardemir Karabüksporlu Tayyib Talha Sanuç'u istiyor

'un i için lu yöneticilerin kulübe geldiklerini açıklayan Kardemir spor Başkanı Mehmet Aytekin, "Bana teklif yapmayın. Resmi yolla faks ile bize futbolcuyu istediğinizi söyleyin. Biz de yönetim olarak bir karar alalım, hiçbir şaibeye meydan vermeden" dediğini belirtti.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatan Aytekin, "Ünal hocanın bizden alacağı vardı. Hala daha maaşını alamadı. Hiçbir şekilde problem çıkarmayıp kafası karışan futbolcuların ligi bitirmelerini sağladı. Ünal hocaya teşekkür ediyorum. Bu da bir başarıdır. Sözleşmesi devam ediyor. Ünal hoca kalacak. Para problemimiz var, çözeceğiz" dedi.

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Trabzonspor, Kardemir Karabüksporlu Tayyib Talha Sanuç'u istiyor
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