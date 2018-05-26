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'da ve harekatı

Spor Toto Süper Lig'de 9 futbolcusunun sözleşmesi sona eren Teleset Mobilya , öncelikle yabancılar ve 'yla görüşmelere başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 14:32
Akhisarspor'da Barbosa ve Serginho harekatı

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek yeşil-siyahlılarda ülkelerine dönen Serginho ve Barbosa'yla temas halinde olduklarını söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, iki futbolcunun da takımda kalmak istediğini belirtti. , teknik direktör Okan Buruk'la da nikah tazeleyecek.

Mevcut kadrosunu koruyup 3 kulvarda birden mücadele edecek bir takım oluşturmak için 4-5 nokta takviye yapmayı planlayan Akhisarspor, bayram tatilinin ardından sözleşmeleri biten yerli oyuncular Soner, Olcan, Onur, Muğdat ve Aykut'la da masaya oturup anlaşma zemini arayacak.

Akhisar'da Seleznyov, Lopes, Lukac, Sissoko, Dany, Larsson, Henrique, Mustafa Yumlu, Bilal, Caner, Eray, Fatih, Hasan Ali, Kadir, Ömer ve Orhan'ın ise sözleşmeleri sürüyor.

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Akhisarspor'da Barbosa ve Serginho harekatı
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