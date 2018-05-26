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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'nun bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi kanat oyuncusu 'le prensipte anlaştığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:05
Altınordu, Muhammed Mert'le anlaştı

Hollanda ekibi Den Bosch'da forma giyen Muhammed Mert, kırmızı-lacivertlileri arayarak kendisine sunulan şartları kabul etti. Kısa süre önce ailesiyle birlikte İzmir'e gelerek tesisleri ve kamp merkezini gezen 23 yaşındaki futbolcu, ilk etapta yüksek bir ücret talebinde bulunmuştu. Daha sonra kararını değiştiren gurbetçi oyuncu kulübe imza atmak istediğini yönetime iletti.

Altınordu, Muhammed için daha önce anlaşma sağlanan kulübüne bonservis ücreti ödeyecek. Oyuncunun ilerleyen günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Muhammed, takımdan ayrılıp Demir Grup Sivasspor'la anlaşan Erdoğan'ın yerine transfer edilecek.

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Altınordu, Muhammed Mert'le anlaştı
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