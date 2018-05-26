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'ten şok hareket!

Hava almak için salonun dışına çıkan , seçimin yapıldığı Lisesi'nden ayrıldı.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 17:51
Dursun Özbek'ten şok hareket!

başkan adaylarından , kulübün seçimli olağan genel kurulunda oylar sayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra salonu terk etti. Ocak ayındaki seçimde ilk sandıklarda 'in önünde olan Dursun Özbek, bu kez açılan ilk üç sandıkta sayılan oylarda Cengiz'in gerisinde kaldı. Özbek, açılan 3 sandık sonrası hava almak için toplantı yapılan salondan dışarıya çıktı. Salona tekrar dönmeyen Özbek'in Galatasaray Lisesi'ni de terk ettiği iddia edildi.

ALİ FATİNOĞLU ALKIŞLARLA SALONDAN ÇIKTI

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu da, 7'nci sandık sonuçlarının ardından Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapıldığı salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı.

7'nci sandık sonunda toplamda 78 oy alan başkan adayı Ali Fatinoğlu, çıkışta yaptığı kısa açıklamada, "Kim Galatasaray'ı daha iyi yönetilecekse o seçilsin. Projelerimin hepsi Galatasaray'ın emrindedir. Ben bir süre kendi işlerime döneceğim. Ondan sonra bakacağım" ifadelerini kullandı.

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Dursun Özbek'ten şok hareket!
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