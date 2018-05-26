Mohamed Salah gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının ilk yarısına Mohamed Salah'ın gözyaşları damga vurdu. Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Salah, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Adam Lallana'ya bıraktı.
Mohamed Salah'ın Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele ve sakatlandığı o anlar! pic.twitter.com/9RQ33Ym30Q— Sabah Spor (@sabahspor1) 26 Mayıs 2018
Mısırlı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Salah'ı teselli edenler arasında Cristiano Ronaldo da vardı.
Bu sezon Liverpool formasıyla 12 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alan Salah, 10 gol ve 5 asistle oynadı.