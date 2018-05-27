Mohamed Salah gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının ilk yarısına Mohamed Salah'ın gözyaşları damga vurdu. Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Salah, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Adam Lallana'ya bıraktı.

Mısırlı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Salah'ı teselli edenler arasında Cristiano Ronaldo da vardı.

Mohamed Salah'ın Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele ve sakatlandığı o anlar! pic.twitter.com/9RQ33Ym30Q — Sakaldırılan@sabahspor1) 26 Mayıs 2018

Bu sezon Liverpool formasıyla 12 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alan Salah, 10 gol ve 5 asistle oynadı.

Maç sonrasında hastaneye kaldırılan yıldız oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sakatlığın köprücük kemiği veya omuzla ilgili olabileceğini ve Mısırlı oyuncunun durumunun ciddi olduğunu belirtti.