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gözyaşlarıyla sahayı terk etti

ile 'u karşı karşıya getiren ve İspanyol ekibin 3-1'lik galibiyetle mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonar Ligi Final karşılaşmasında Liverpool'un yıldız oyuncusu 'ın sakatlığı ilk yarıya damga vurdu. Yıldız oyuncu 'la girdiği ikili mücadelede geçirdiği sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde oyunu terk etti.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 22:53 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 01:48
Mohamed Salah gözyaşlarıyla sahayı terk etti

ile arasında oynanan Final maçının ilk yarısına 'ın gözyaşları damga vurdu. Real Madrid'in İspanyol yıldızı 'la girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Salah, oyuna devam edemedi ve 30. dakikada yerini Adam Lallana'ya bıraktı.

Mısırlı yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Salah'ı teselli edenler arasında Cristiano Ronaldo da vardı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 12 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alan Salah, 10 gol ve 5 asistle oynadı.

Maç sonrasında hastaneye kaldırılan yıldız oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından netleşecek. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, sakatlığın köprücük kemiği veya omuzla ilgili olabileceğini ve Mısırlı oyuncunun durumunun ciddi olduğunu belirtti.

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Mohamed Salah gözyaşlarıyla sahayı terk etti
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