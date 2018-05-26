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, tebrikleri kabul etti

'da oy sayımı devam ederken, , 9. sandığın sayılmasıyla birlikte en yakın rakibi 'in 300 oy önünde yer aldı. Birçok genel kurul üyesi, Cengiz'i tebrik etmeye başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 18:22
Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti

'ın 38. başkanının belirleneceği olağan seçimli genel kurulda , açılan 9 sandığın 8'inde ilk sırayı aldı ve en yakın rakibi 'e 300 oy fark attı.

Saat 15.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından oy sayımına geçilirken, açılan 9 sandıkta Mustafa Cengiz 902 oy, Dursun Özbek 602 oy, Ozan Korkut 249 oy ve Ali Fatinoğlu 103 oy aldı. Açılan 9 sandığın 8'inde en çok oyu Mustafa Cengiz alırken, yalnızca 4 numaralı sandıkta Dursun Özbek 89, Mustafa Cengiz ise 85 oy aldı.

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Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti
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