Fenerbahçe'de altyapının başına geçecek isim belli oldu!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım’ın seçim kozu olan Futbol Kalkınma Projesi’nin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" oldu. Başındaki isim ise Chris van Puyvelde.... Belçika’da son 3 nesil jenerasyonunda Chris van Puyvelde’nin ismi var. Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel gibi yıldızlar onun sisteminde yetişti.
Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:55Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 10:58
Fenerbahçe'nin "Futbolda kalkınma projesi"nin adı belli olurken başına kimin geçeceği de ortaya çıktı. Projenin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" olacak.