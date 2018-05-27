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'de altyapının başına geçecek isim belli oldu!

'de Aziz Yıldırım’ın seçim kozu olan Futbol Kalkınma Projesi’nin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" oldu. Başındaki isim ise .... Belçika’da son 3 nesil jenerasyonunda Chris van Puyvelde’nin ismi var. Hazard, Lukaku, Kompany, Witsel gibi yıldızlar onun sisteminde yetişti.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 10:58
Fenerbahçe'de altyapının başına geçecek isim belli oldu!

'nin "Futbolda kalkınma projesi"nin adı belli olurken başına kimin geçeceği de ortaya çıktı. Projenin adı "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi" olacak.

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Fenerbahçe'de altyapının başına geçecek isim belli oldu!
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