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, 'dan ayrılıyor

Spor Toto 1. Lig'de ekiplerinden 'da forvet 'ın sözleşme yenilemeye yanaşmadığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 14:47
Mirkan Aydın, Altınordu'dan ayrılıyor

'da attığı 13 golle dikkatleri üzerine çeken 'ın yeni sezon için talep ettiği rakamın yüksek olduğu, yönetimin takım içi dengeleri bozmamak adına Mirkan'ın istediği ücreti vermeyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin sözleşmesi sona erecek Mirkan'la tekrar anlaşmasının zor bir ihtimal olduğu belirtildi.

Altınordu, bu gelişme üzerine belirlediği alternatif golcülere yönelme kararı aldı. ekibi, geçen sezon da ilgilendiği Medipol Başakşehir'in genç santrforu Atabey Çiçek ya da Denizlispor'un usta golcüsü 'ü transfer etmeyi düşünüyor. Kiralık olarak kadroya katılması planlanan Atabey geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 7 gol atttı. Denizlispor'dan ayrılması gündemde olan Mehmet Akyüz sezonu 16 golle tamamladı.

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Mirkan Aydın, Altınordu'dan ayrılıyor
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