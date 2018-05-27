Mirkan Aydın, Altınordu'dan ayrılıyor

Altınordu'da attığı 13 golle dikkatleri üzerine çeken Mirkan Aydın'ın yeni sezon için talep ettiği rakamın yüksek olduğu, yönetimin takım içi dengeleri bozmamak adına Mirkan'ın istediği ücreti vermeyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin sözleşmesi sona erecek Mirkan'la tekrar anlaşmasının zor bir ihtimal olduğu belirtildi.

Altınordu, bu gelişme üzerine belirlediği alternatif golcülere yönelme kararı aldı. İzmir ekibi, geçen sezon da ilgilendiği Medipol Başakşehir'in genç santrforu Atabey Çiçek ya da Denizlispor'un usta golcüsü Mehmet Akyüz'ü transfer etmeyi düşünüyor. Kiralık olarak kadroya katılması planlanan Atabey geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor'da 7 gol atttı. Denizlispor'dan ayrılması gündemde olan Mehmet Akyüz sezonu 16 golle tamamladı.