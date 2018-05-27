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Ramos'tan maç sonu şok sözler: Suçluluk duymuyorum

- Şampiyonlar Ligi finaline 'un 'a yaptığı faul damgasını vurdu. Rakibini neredeyse kasti olarak sakatlayan ve gözyaşları içinde sahayı terk etmesine neden olan Ramos maçın ardından oldukça soğukkanlıydı.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 10:06
Ramos'tan maç sonu şok sözler: Suçluluk duymuyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ve büyük şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Liverpool'da sakatlanan Salah, oyuna devam edemedi! Yıldız isim, maçında gözyaşları içinde sahayı terk etti!

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Ramos'tan maç sonu şok sözler: Suçluluk duymuyorum
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