Ramos'tan maç sonu şok sözler: Suçluluk duymuyorum
Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finaline Sergio Ramos'un Muhammed Salah'a yaptığı faul damgasını vurdu. Rakibini neredeyse kasti olarak sakatlayan ve gözyaşları içinde sahayı terk etmesine neden olan Ramos maçın ardından oldukça soğukkanlıydı.
Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:05Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 10:06
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Muhammed Salah büyük şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Liverpool'da sakatlanan Salah, oyuna devam edemedi! Yıldız isim, Real Madrid maçında gözyaşları içinde sahayı terk etti!