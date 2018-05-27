UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İspanya'nın Real Madrid takımı, İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 yenerek, kupanın sahibi oldu.

REAL MADRID 3 - 1 LIVERPOOL (MAÇ SONUCU)

51' Karim Benzema

55' Sadio Mane

64' Gareth Bale

83' Gareth Bale

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf, Muhammed Salah ile sol kanattan etkili ataklar geliştiren Liverpool olurken, Real Madrid ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. İspanya temsilcisi, ilk tehlikeli atağını 15. dakikada Ronaldo ile geliştirirken, Liverpool ise 22. dakikada Trent Alexander-Arnold ile gole yaklaştı.

İki takımda yaşanan zorunlu değişiklikler, ilk yarıya damga vurdu. Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, mücadeleye devam edemedi ve 31. dakikada yerini Adam Lallana'ya bıraktı. Real Madrid'de ise 37. dakikada sakatlanan Carvajal'ın yerine oyuna Nacho girdi.

Real Madrid, 43'üncü dakikada Ronaldo ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Isco'nun yaptığı ortada topa iyi yükselen Ronaldo'nun ceza sahası içinden sert kafa vuruşunu Liverpool kalecisi Karius çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlığı ağlara yollayan Benzema'nın golü, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid'de Liverpool ceza sahasında oluşan karambolde Lallana'nın çıkarmaya çalıştığı top, Isco'nun önüne düştü. İspanyol oyuncunun 48'inci dakikada ceza sahası içinden sert şutu, üst direkten döndü.

Liverpool'un kalecisi Karius'un büyük hatasının ardından ilk golü Real Madrid buldu. Kendi ceza sahasında kontrol ettiği topu eliyle takım arkadaşlarına atmak isteyen Alman kaleci, üzerine gelen Real Madridli Benzema'yı göremedi. Fırsatçılığını gösteren Benzema, ayak uzattığı topu ağlara yollayarak 51'inci dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Liverpool, aradığı golü çabuk buldu. Milner'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Lovren, topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Senegalli oyuncunun meşin yuvarlak yere inmeden düzgün vuruşunun ardından 55'inci dakikada karşılaşmaya denge geldi: 1-1

Yeniden oyunun kontrolünü ele geçiren Real Madrid'de 61'inci dakikada Isco'nun yerine oyuna giren Gareth Bale, topla ilk buluşmasında güzel bir gole imza attı. Sol kanattan Marcelo'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Galli oyuncu, röveşatayla 64'üncü dakikada topu filelere yolladı: 2-1

Daha fazla oyuncuyla hücuma çıkan Liverpool'da Wijnaldum ile paslaşan Mane'nin 70'inci dakikada ceza sahası dışından sert şutunda, Real Madrid kalecisi Navas'ın müdahale ettiği top direkten döndü.

Real Madrid, kaleci Karius'un maçtaki ikinci büyük hatasının ardından üçüncü golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Bale'ın uzun mesafeden sert şutunu kurtarmak isterken topu ıskalayan Alman kaleci, kalesinde üçüncü golü gördü: 3-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

EFLATUN BEYAZLILAR TARİH YAZDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid takımı, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

İspanyol temsilcisi, 1955-1992 yıllarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1992-1993 sezonundan itibaren ise UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birçok rekorun sahibi oldu.

2015-2016'da Atletico Madrid'i, 2016-2017'de Juventus'u, bu sezon ise Liverpool'u mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni art arda 3 kez müzesine götüren tek takım olarak tarihe geçti. İspanya temsilcisi, Kupa 1'de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017'nin ardından 13. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek organizasyonda en çok kupa kaldıran takım rekorunu da geliştirdi. Real Madrid, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

RÖVANŞI ALDI

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Liverpool ile daha önce 1980-1981 sezonunda karşılaşan ve 1-0 mağlup olan Real Madrid, bu kez rakibini 3-1 yenerek rövanşı aldı.

Şampiyonlar Ligi adı altında Liverpool karşısında 7'nci final maçına çıkan eflatun-beyazlılar, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus'u geçerek organizasyonda en fazla final oynayan takım unvanını da ele geçirdi.

24 YIL SONRA İLK KEZ

Avrupa Ligi'ni Atletico Madrid'in kazanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanmasıyla 1994 yılından bu yana ilk kez Avrupa'nın iki büyük kupası da aynı kente gitti.

1994 yılında ise Kupa 1 ve Kupa 2, İtalya'nın Milano kentine gitmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-0 yenen Milan, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ise Salzburg'u iki maçta da mağlup eden Inter şampiyonluğa ulaşmıştı.

ZİNEDİNE ZİDANE REKORUNU GELİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını geçen sezon elde eden Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane, takımının Liverpool karşında aldığı galibiyetle rekorunu üst üste üç şampiyonluğa çıkardı. Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 45 yaşındaki Zidane, 2015-2016 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupasını her sezon kazanma geleneğini sürdürdü. Fransız çalıştırıcı, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

CRİSTİANO RONALDO REKOR TANIMIYOR

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 15 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından 6. kez bu unvanın sahibi oldu. Portekizli yıldız, yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsarak turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını da elde etmişti.

LİVERPOOL, 8. FİNALİNDE 3. KEZ MAĞLUP OLDU

Liverpool, Kupa 1'de oynadığı 8'inci finalinde 3'üncü kez mağlup oldu. İngiltere temsilcisi, 1985 ve 2007'nin ardından 3. kez final maçını kaybederek Kupa 1'in bir adım uzağında kaldı. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarında Kupa 1'de şampiyonluk yaşamıştı.

TWİTTER'DA GÜNDEMİ FİNAL BELİRLEDİ

Sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali oldu. Dünyada hakkında en çok twit atılan 10 konu başlığından 9'u final karşılaşmasıyla ilgili oldu. İki takım adına da yüz binlerce twit atıldı. Twitter'da en çok konuşulan futbolcular ise 2 gol kaydeden Real Madridli Gareth Bale ile iki golde büyük hatası olan Liverpool'un kalecisi Loris Karius oldu.

Liverpool'da sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Salah'ın ismi ise Arapça olarak dünya listesine girdi ve Mısırlı oyuncu, en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyonda bulunan Real Madridli Sergio Ramos'un ismi de Twitter'da 1 milyondan fazla yazıldı.