Beşiktaş'tan Bursaspor'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, Bursaspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay'ı tebrik etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, ''Bursaspor Kulübü olağan genel kurul toplantısında Ali Ay'ın oy çokluğuyla başkanlık görevine yeniden seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin güzide kulüplerinden Bursaspor'a yeniden başkan seçilen Ali Ay'a ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), Bursaspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay'ı tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Bursaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Ali Ay ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.