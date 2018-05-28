Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'tan Bursaspor'a tebrik

'tan 'a tebrik

Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen 'a, Kulübü'nden tebrik geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 12:57
Beşiktaş'tan Bursaspor'a tebrik

Beşiktaş Kulübü, Bursaspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ali Ay'ı tebrik etti.

Kulübünün internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, ''Bursaspor Kulübü olağan genel kurul toplantısında Ali Ay'ın oy çokluğuyla başkanlık görevine yeniden seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin güzide kulüplerinden Bursaspor'a yeniden başkan seçilen Ali Ay'a ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

TFF, ALİ AY'I TEBRİK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen 'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Bursaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Ali Ay ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Bursaspor'a tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN