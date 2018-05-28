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'da dönemi başlıyor

'da 'ın başkan seçilmesiyle birlikte takımının yönetimi de belli oldu. Teknik direktörlüğe getirildi.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 11:34
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başlıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , teknik direktörlüğe 'yı getirdi. Yapılan seçim sonrası yeniden başkanlığa gelen da yaptığı açıklamada Samet Aybaba ile anlaştıklarını duyurdu.

Samet Aybaba geçtiğimiz yıl Süper Lig'e yükselen Sivasspor'u çalıştırmış ve kırmızı beyazlı ekip ligi 7. sırada tamamlamıştı. Aybaba'nın spor'a Sivas'taki ekibiyle beraber gideceği öğrenildi.

Bursaspor'da ayrıca Ali Ay'ın başkan seçilmesi ile birlikte da yapılanması içerisinde görev alacak.

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Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başlıyor
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